تكريم أوائل الثانوية العامة ورحلات عمرة لأولياء الأمور بالوادي الجديد.. صور

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، أمس الأحد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني، والتي أقيمت بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح والتميز، كما أكّد حرص المحافظة على كفالة فرص تعليم متكافئة للجميع من خلال ما تقدمه من منح للدراسة بالجامعات المختلفة، وأعرب عن سعادته لدخول المعهد الفني الصحي بالداخلة الخدمة هذا العام، ليتكامل بدوره مع جامعة الوادي الجديد وفرع جامعة الأزهر -المقرر افتتاحه- في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ (٦) رحلات عمرة لأولياء الأمور، وشمل التكريم أوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية (العامّة والأزهرية)، وأوائل التعليم الفني وطلاب الدمج بالمحافظة، بالإضافة لعدد من المتميزين في أداء المهام الوظيفية بقطاع التعليم، وأعضاء لجنة إعداد كتاب "ذاكرة واحات الوادي الجديد".

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعرية، وكلمات لمسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة.

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (1)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (2)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (3)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (4)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (5)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (6)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (7)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (8)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (9)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (10)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (11)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (12)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (13)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (14)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (15)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (16)

احتفالية تكريم الطلاب الأوائل بالوادي الجديد (17)