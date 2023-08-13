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الأحد 13 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي تحت 16 سنة يهزم الحزم السعودي وديًا بمعسكره المغلق

فريق الناشئين بإنبي
فريق الناشئين بإنبي تحت 16
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فاز فريق الناشئين تحت 16 سنة مواليد 2007 ، على نظيره الحزم السعودى بنتيجة 2/4 ودياً ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم ، بالمعسكر المغلق للفريق البترولى بالإسماعيلية.

وحرص  عماد جابر رئيس قطاع الناشئين على متابعة المباراة  الودية أمام الحزم السعودى ، على هامش زيارته للمعسكر المغلق لفريقي الناشئين تحت 16 و 15 سنة مواليد 2007 و 2008 ، والذى يقام حالياً خلال الأسبوع الجارى بالإسماعيلية ، إستعداداً لبطولات الجمهورية للموسم الرياضى 2024/2023 .

وأطمئن جابر على سير برنامج المعسكر المغلق لفريقى الناشئين ، مع الإشادة بالجهود المبذولة من جانب الأجهزة الفنية  لتحقيق الإنظباط داخل المعسكر والإستفادة القصوى من المعسكر ، إستعداداً لخوض غمار منافسات بطولةالجمهورية للموسم الجديد .

نادي انبي ناشئين إنبى الحزم السعودي