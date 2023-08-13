إنبي تحت 16 سنة يهزم الحزم السعودي وديًا بمعسكره المغلق

فاز فريق الناشئين تحت 16 سنة مواليد 2007 ، على نظيره الحزم السعودى بنتيجة 2/4 ودياً ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم ، بالمعسكر المغلق للفريق البترولى بالإسماعيلية.

وحرص عماد جابر رئيس قطاع الناشئين على متابعة المباراة الودية أمام الحزم السعودى ، على هامش زيارته للمعسكر المغلق لفريقي الناشئين تحت 16 و 15 سنة مواليد 2007 و 2008 ، والذى يقام حالياً خلال الأسبوع الجارى بالإسماعيلية ، إستعداداً لبطولات الجمهورية للموسم الرياضى 2024/2023 .

وأطمئن جابر على سير برنامج المعسكر المغلق لفريقى الناشئين ، مع الإشادة بالجهود المبذولة من جانب الأجهزة الفنية لتحقيق الإنظباط داخل المعسكر والإستفادة القصوى من المعسكر ، إستعداداً لخوض غمار منافسات بطولةالجمهورية للموسم الجديد .