بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية)، بنطاق مركز النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 75 اتجاه القاهرة، إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، ودفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.