الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة أمام خيتافي في حملة الدفاع عن لقبه

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة خيتافي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" معقل خيتافي، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، واعتمد تشافي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم إلى جانب رافينها ويعاونهم من الخلف الوافد الجديد إليكاي جوندوجان.

ويبدأ برشلونة المباراة أمام خيتافي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أروخو - جول كوندي - كريستنسن - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري - أوريول روميو - دي يونج - إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد تغلبه على فريق إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما في مايو الماضي.