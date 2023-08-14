تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية لا تهمل أي من المهام التي تطلب منك، عليك التركيز أكثر في عملك، انت تعلم جيدًا عدد الحاقدين حولك والذين يتمنون أن تقع من أجل الحصول على منصبك، عليك ان توازن بين حياتك الخاصة والعملية، لا تدع المشاكل العائلية أو حالتك النفسية تؤثر على أدائك في مكان العمل، مارس الرياضة بشكل يومي.

برج الثور

من الناحية المهنية أنت تتعامل مع المصاعب الكبيرة بقدرة كبيرة وطريقة حكيمة، هناك الكثير من الضغوطات في مكان العمل، ستحقق الكثير من النجاح في الفترة المقبلة وتشعر بالسعادة والطمانينة، ابتعد عن العناد فيما يخص النقاش مع الشريك، العلاقة تعتمد على الليونة والأخذ والعطاء، لا تخسره لمجرد العناد

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تجنب الأطعمة الحارة، أما من الناحية المهنية تشعر بالحماسة الكبيرة والاندفاع بسبب مشروع جديد تدخله مع بعض الأصدقاء، قد تنشب بعض الخلافات في الصعيد العائلي على ترتيبات أساسية، إلا أنك تعمل على حلها حتى لا تتفاقم، يغضب منك صديق بسبب كلمة جارحة قلتها له بدون قصد، حاول في المرات المقبلة الانتباه لكلماتك

برج السرطان

من الناحية الصحية أمورك جيدة لا تقلق يا عزيزي، أما من الناحية المهنية أمورك جيدة في العمل لكن تشعر بالانزعاج من بعض الموظفين، أما عاطفيًا حب جديد ينتهي بزواج.

برج الأسد

من الناحية المهنية إن الأمور تسير على أفضل ما يرام في هذه الفترة، وتشعر بالسلام والاطمئنان والراحة، وأيضًا الثقة الكبيرة بنفسك، قد تشهد بعض الاضطرابات في العمل، عليك الكثير من الالتزامات المادية في هذه الفترة، تتمكن من ترتيب ميزانيتك مما يساعدك على تجاوز هذه الفترة الصعبة، أنت تخطط للكثير من النشاطات مع الأصدقاء.

برج العذراء

من الناحية المهنية سوف تطرأ بعض المستجدات التي تشعرك بالقلق والتوتر في مكان العمل، لا تبالغ يا عزيزي في مشاعرك حتى لا تؤثر سلبًا على ادائك، هناك امر يثير حيرتك يتعلق ببعض الأصدقاء، تحاول مساعدة فرد من العائلة بعد تعرضه لمشكلة مادية، أما من الناحية العاطفية سوف تشهد تطور كبير في الفترة القادمة.

برج الميزان

من الناحية المهنية أنت تشعر في الفترة المقبلة بالاطمئنان الكبير في مكان العمل، وذلك بعد فترة من الاضطرابات والمشاكل والتوتر والقلق المستمر بسبب بعض الأخبار التي تنتشر بين فترة وأخرى، تتمكن في هذه الفترة من تقديم أفضل ما لديك في العمل، وتحصل على إشادات واسعة من الزملاء،من الناحية العاطفية لا تغضب من الشريك فهو يمر بأزمة نفسية.

برج العقرب

من الناحية المهنية سوف تتلقى العديد من المفاجآت المميزة في مكان العمل، الأمور في تحسن مستمر، قد تتلقى مكافأة أو ترقية مادية، تعيش فترة من النجاحات التي تجعل منك شخص حيوي ونشيط، يطلب صديق أن تساعده ماديًا وتقرضه مبلغًا ماديًا كبيرًا، فكر مليًا قبل اتخاذ القرار فبالرغم من حبك لمساعدته لكن المال بين الأصدقاء قد يؤدي الى مشاكل.

برج القوس

من الناحية المهنية أنت تصادف هذه الفترة بعض العثرات في العمل، تتمكن من التغلب عليها بشكل لافت، تسعى لتعلم الكثير من الأمور الجديدة في العمل، عليك تعلم مهارات جديدة في هذه الفترة، أنت تملك مهارات جيدة لكن التطور أمر مهم جدًا في اي مسار عملي، سوف تتلقى في هذه الفترة الكثير من الدعوات الاجتماعية.

برج الجدي

من الناحية الصحية من الأفضل أن تعود جسمك على الاستيقاظ مبكرا من أجل اللحاق بالأعمال التي عليك، وتنظيم النوم بشكل يومي، أنت تخوض الكثير من المفاوضات في هذه الفترة تخص مسارك المهني، وفي حال نجحت هذه المفاوضات فإنك ستحقق نجاح كبير يتعلق بمستقبلك المهني، من الناحية العاطفية الشريك بحاجة لإثبات عملي على حبك.

برج الدلو

من الناحية المهنية يجب عليك التركيز على وضع خطط من أجل المستقبل، العيش في الماضي والاستمرار بالحديث عنه بشكل دائم لن يفيدك في شيء، وهناك الكثير من النشاطات الاجتماعية التي تخطط لها، تنتظر رسالة او مكالمة مهمة قادرة على تبديل مستقبلك بشكل كبير، من الناحية الصحية انتبه لصحتك في هذه الفترة.

برج الحوت

من الناحية المهنية انتبه يا عزيزي من ردود فعلك وحاول السيطرة على انفعالاتك، هناك من يحاول أن يتربص بك من أجل أن تقع في الخطأ، لا تجبر نفسك يا عزيزي أبدًا على القيام بامر لا تحبه فقط لان من حولك يرون أنه مناسب لك، انت ادرى الأشخاص بنفسك وما يناسبك، أنت تشعر بالتوتر والحيرة بسبب تصرفات الشريك الغريبة.