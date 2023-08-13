عضو مجلس شيوخ: ما حدث في سيناء تنمية غير مسبوقة

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث في سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن تنمية غير مسبوقة، مشيرًا إلى ان أهالي سيناء وقفوا مع الشرطة ورجال القوات المسلحة لدحر الإرهاب ، حيث أسسوا اتحاد قبائل سيناء برئاسية الشيخ إبراهيم العرجاني، وانضم كل القبائل لدعم قواتهم المسلحة.

وتابع "أبو حرب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الدولة قامت بإنشاء شبكة طرق مهولة لخدمة المشاريع التي تحدث في سيناء، مشيرًا إلى ان المشاريع التي حدثت في سيناء ستخدم سيناء على مدى عقود ، وليس لمدة عام او عامين.

وأشار إلى ان أبناء سيناء كانوا خط الدفاع الاول عن مصر في الحروب التي حدثت من البوابة الشرقية لمصر طوال التاريخ، مضيفًا أن الدولة تعمل على قدم وساق من اجل استصلاح الأراضي الصحراوية في وسط سيناء ،واعداد مجمعات عمرانية، وتطوير ميناء العريش لكي يتحول إلى ميناء عالمي، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد من طابا إلى العريش، لربط دول أسيا بساحل البحر المتوسط، وإنشاء بعض المدن مثل مدينة رفح الجديدة .

