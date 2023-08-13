خلال أيام .. اتحاد الكرة يحسم مصير الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين

يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، خلال الأيام القليلة المقبلة، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب مواليد 2009,2007,2005.

وكان جمال علام قد شكل منذ فترة لجنة فنية لاختيار المدربين لهذه المنتخبات تضم كلًا من: البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، والبرازيلي روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب الأوليمبي، بالإضافة إلى حازم إمام ومحمد بركات، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعدد من خبراء اللعبة في الرياضة المصرية.

وكشف جمال علام أنه يسعى لتشكيل أجهزة فنية على أعلى مستوى من حيث الحصول على الدراسات الحديثة في علم التدريب والرخص لممارسة التدريب من الاتحاد الأفريقي (كاف) والدولي (فيفا) في كرة القدم.

