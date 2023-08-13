أستاذ الاقتصاد الزراعي: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب رفع الأسعار 15%

قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب سيؤثر بشدة على الأمن الغذائي العالمي، لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر المصدرين للحبوب في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب جعل أسعار الحبوب ترتفع بنسبة 15%، بالتواكب مع حظر عدد من الدول تصدير الحبوب مثل الهند.

وأوضح أن روسيا وأوكرانيا يصل نصيبهم من صادرات العالم في الحبوب إلى 20% لذلك حدوث أي مشكلة في كلا الدولتين ينعكس على السوق العالمي ويؤثر سلبًا على الأسعار.

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي فاقم من سوء الأوضاع حظر بعض الدول تصدير الحبوب كما حدث في الهند، لتصبح هذه المبادرات سبب زيادة العبء على الدول المستوردة للحبوب بصورة خاصة.