حملات نظافة وإزالة تعديات وتجميل وإصلاح خطوط الطرد بكفرالشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات متعددة، حملات نظافة، وإزالة تعديات، وإصلاح الصرف الصحي وخط طرد، وأعمال تجميل والرصف بالأنترلوك، بمراكز سيدي غازي والرياض وسيدي سالم ودسوق وقلين وبلطيم والبرلس،وبيلا، وكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي ، أعمال منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة ،والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، مشدداً على تكثيف أعمال رفع المخلفات.

وتفقد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس وبرفقته وائل عبد الحميد، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل على أعمال التجميل الجاري تنفيذها، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة سير العمل التي تشمل، أعمال تطوير وتجميل الميدان حتي مسجد السلام، وذلك ضمن أعمال خطة رفع كفاءة ميادين وشوارع المدينة وتشمل تركيب بلاط الانترلوك وطلاء البلدورات، موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان، بالمتابعة اليومية لكافة أعمال خطط التطوير،



وتابع أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة الرياض، تكثيف جهود جهاز النظافة بالمدينة والقرى والمتابعة الميدانية، ورى الاشجار بمداخل المدينة وشوارعها، ورى الجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها

ورفع الاتربة بمدخل المدينة بطريق الرياض كفر الشيخ، ورش ورفع كفاءة محيط مجمع المواقف، بالرياض ، كما تابع إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 641 متر مربع، بقرى الفيروز، الوزارية التابعين لمركز ومدينة الرياض، مؤكداً على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة.



وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، تشكيل لجنة من قسم الاعلانات، وقسم الاشغالات، وقسم الكهرباء بالوحدة، للوقوف على رفع الاعلانات المخالفة المعلقة بشكل عشوائي بدون ترخيص، وبدون الرجوع إلى الجهات المختصة بالوحدة وقامت برفع تلك الإعلانات من مداخل وشوارع المدينة فى أماكن متفرقة، مؤكداً على إدارة قسم الاعلانات والدعاية بالمدينة بضرورة المتابعة الميدانية واستمرار الحملات للنهوض بمنظومة الاعلانات والدعاية بالمركز والمدينة.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى القن وسدخميس وأبو غنيمة.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم ،فى تحسين مستوى ،النظافة وتحقيق رضا ،المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات من الشوارع والأحياء.

تابع اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيسي المدينة لشئون القرى، بقرى دسوق واستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية، ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب.



كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حل مشكلة الكسر المفاجئ لخط الطرد، وإصلاح خط الطرد قطر 300 مم من GRp الخاص بمحطة أرقام 4و6 صرف صحى بدسوق، والذى يربط على محطة الرئيسة رقم 1، نهاية موقف الأرياف، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق برئاسة المهندس هانى البسيونى مدير المنطقة، وفريق العمل المعاون بالصرف الصحي.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة نظافة المكبرة، ضمن أعمال نظافة وتجميل القرى التابعة للوحدة المحلية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، مؤكداً أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة كميات كبيرة من القمامة المتراكمة والمخلفات والأتربة من الشوارع الفرعية والعمومية بالقري، ومسح وتمهيد عدد من الطرق، حفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوى والأمراض.



تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد بقرية النطاف التابعة لقرية محلة موسى، حيث تم ردم حفر حديث لقواعد بناء خراسانية، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما جرى ردم حفر قواعد خرسانية من المهد، وفك شدة خشبية لحالتين بعزبة الأعظم، وتم تسليم الأرض للحالتين لجهة الولاية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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