جلسة مهمة لأوسوريو مع إدارة الزمالك لحسم 3 ملفات قبل بدء الموسم

يعقد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، جلسة هامة مع إدارة النادي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لحسم بعض الأمور الفنية قبل بدء معسكر الاعداد للموسم الجديد .

ويحسم أوسوريو مع إدارة الزمالك الموقف النهائي لبعض اللاعبين الراحلين، وتحديد المعسكر الاعدادي للموسم المقبل وطلباته بشأن خوض معسكر داخلي أو خارجي، كما سيضع أوسوريو لائحة خاصة للاعبين بالموسم الجديد مع مشرف فريق الكرة أمير مرتضي، تضمن اللائحة المكافآت حال الفوز والخصم حال التأخير أو الخروج عن النص .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية .

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل .

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي .