يوسف يناشد المسئولين: أحلم بـ«كشك» يساعدني على الحياة

الأحد 13/أغسطس/2023 - 09:24 م

ضاقت عليه الحياة، ويعيش وحيدا ويبحث عن لقمة عيش يستطيع أن يواجه بها الصعوبات في حياتها، يقول يوسف عربي الرجل الأربعيني:" أبحث عن مصدر عيش ثابت بالنسبة لي، طرقت كل الأبواب، ولكني لم أجد ما يُعين على العيش، لم أجد دخلا ثابتا، فكل ما أحلم به مشروع في محافظة أسوان، استطيع أن أحصل منه على قوت يومي، ولا أجد الطريق، مناشدتي للمسئولين في محافظة أسوان ووزارة التنمية المحلية بعمل كشك لي، رحمة بسني، وانقاذي من الفقر".