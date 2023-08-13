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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

يوسف يناشد المسئولين: أحلم بـ«كشك» يساعدني على الحياة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ضاقت عليه الحياة، ويعيش وحيدا ويبحث عن لقمة عيش يستطيع أن يواجه بها الصعوبات في حياتها، يقول يوسف عربي الرجل الأربعيني:" أبحث عن مصدر عيش ثابت بالنسبة لي، طرقت كل الأبواب، ولكني لم أجد ما يُعين على العيش، لم أجد دخلا ثابتا، فكل ما أحلم به مشروع في محافظة أسوان، استطيع أن أحصل منه على قوت يومي، ولا أجد الطريق، مناشدتي للمسئولين في محافظة أسوان ووزارة التنمية المحلية بعمل كشك لي، رحمة بسني، وانقاذي من الفقر".

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