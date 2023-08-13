ليفربول يبدأ نزيف النقاط بالتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة ليفربول وتشيلسي التي جمعت الفريقين على ملعب "ستانفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحيه من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وسجل لويس دياز هدف فريق ليفربول الأول بالدقيقة 18 من عمر الشوط واللقاء، بعد تمريرة حاسمة ومميزة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 37 أحرز فريق تشيلسي هدف تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أكسيل ديساسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ظلت المباراة سجالا بين الفريقين ولم ينجح أي فريق في اقتناص الفوز.

وشهدت المباراة خروج صلاح غاضبا بعدما قرر المدرب يورجن كلوب استبداله في الدقيقة 77 ليدخل بدلا منه هارفي إليوت.

وبهذا التعادل، رفع كل فريق رصيده إلى نقطة وحيدة في مستهل مشواره بالدوري الإنجليزي في نسختها الجديدة.

