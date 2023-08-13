منتخب كرواتيا يحرم مصر من الميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة اليد للناشئين

حرم المنتخب الكرواتي نظيره المصري من الميدالية البرونزية في كأس العالم تحت 19 سنة، بعد أن هزمه بفارق هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 39-37 خلال الأشواط الإضافية.

انتهى الشوط الأول بتقدم كرواتيا بفارق هدف واحد بنتيجة 18-17 ليتأجل الحسم إلى الشوط الثاني الذي شهد تفوق ملحوظ من المنتخب المصري لا سيما في النواحي الدفاعية ليُنهيه لصالحه بنتيجة 13-12 في الدقائق الثلاث الأخيرة.

وتسببت الانتفاضة المصرية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني في انتهاء المباراة بالتعادل 30-30 لتتحول المنافسة بين الفريقين إلى أشواط إضافية.

ونجح المنتخب الكرواتي في تسجيل 9 أهداف في الوقت الإضافي مقابل 7 أهداف لمصر، لينتهي اللقاء بحسم أصحاب الضيافة للميدالية البرونزية لصالحهم بنتيجة 39-37.

وكانت قائمة منتخب مصر مكونة من :

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.