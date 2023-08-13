رئيس "القيادة اليمني" يؤكد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات الحوثية.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت ) خلال لقاء الدكتور العليمي اليوم الأحد مع المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن، حيث استمع من المبعوث إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته مع الأطراف المحلية والإقليمية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية.

وأشاد العليمي بدور المبعوث السويدي خلال فترة عمله، وبموقف السويد الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.