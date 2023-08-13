ads
الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس "القيادة اليمني" يؤكد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل

رشاد العليمي
رشاد العليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات الحوثية.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت ) خلال لقاء الدكتور العليمي اليوم الأحد مع المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن، حيث استمع من المبعوث إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته مع الأطراف المحلية والإقليمية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية.
وأشاد العليمي بدور المبعوث السويدي خلال فترة عمله، وبموقف السويد الداعم للشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات الحوثية السويد