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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. صلاح يصنع في تعادل ليفربول وتشيلسي بالشوط الأول

لويس دياز
لويس دياز
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول و تشيلسي في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يقام على أرضية ستاد ستامفوردبريدج معقل البلوز.

 

شهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح منذ بدايتها، ومحاولته على مرمى تشيلسي للتسجيل، وخاصة أنه سدد إحدى الكرات الخطيرة التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول واللقاء.

 

وسجل لويس دياز هدف فريق ليفربول الأول بالدقيقة 18 من عمر الشوط واللقاء، بعد تمريرة حاسمة ومميزة من محمد صلاح.

 

وفي الدقيقة 37 أحرز فريق تشيلسي هدف تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أكسيل ديساسي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين.

الشوط الاول ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي