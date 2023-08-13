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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة".. تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

الحادث
الحادث
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كشفت التحريات في واقعة انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة أن العقار المنهار خال من السكان ولا توجد إصابات أو وفيات إثر الواقعة.

 وأضاف مصدر مسئول لـ"البوابة نيوز" أن العقار صدر له قرار إزالة منذ عدة سنوات وتم اخلاءه من السكان عقب حدوث تصدع به. 
كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار بمنطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.
من جانبهم، يتولى رجال مباحث القاهرة الاستماع  لأقوال شهود العيان بحادث انهيار العقار  كما تم الاستعانة بلوادر الحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

التحريات انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة