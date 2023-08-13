وزارة الشباب تقدم عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية

تقدم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (ايجيكوبت) عدد من المنح والدورات التدريبية المجانية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث أنه يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقًا لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، فالتدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.

ومن جانبها أكدت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، علي أهمية هذه التدريبات للشباب، ومدي حرص الإدارة المركزية علي التنوع في التدريبات التي توفرها للشباب ومتابعة تنفيذها لتحقيق اقصي استفادة منها.

ويتم تقديم منح في المجالات التالية:

١- دورة فني صيانة أجهزة منزلية (غسالة – بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة)

٢- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف

(كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – الإنتركم – التليفون الأرضي).

تفاصيل الكورسات:

- الكورسات مجانيه تمامًا

- التدريب مسائي.

- التدريب اوفلاين

- ٤ ايام بـ الاسبوع لمدة شـهر ونصف.

- التدريب بوسط البلد

شروط الالتحاق

شروط عامة:

١-خريج/ة فقط وليس للطلاب.

٢- السن من 18: 35 سنة.

٣-موقف التجنيد محدد للذكور.

٤-الجدية والالتزام

٥-اجتياز المقابلة الشخصية.

٦-مؤهل عالي / مؤهل متوسط وفوق متوسط

٧-يفضل متفرغ او ليس لديه عمل.

___

للاشتراك والتفاصيل من خلال اللينك علما بانه سيتم التواصل من خلال جروب واتس لتحديد المقابلة الشخصية:

‏ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmch0PEF9HUBHyFDYKfnC2Gk3f3zQasNoV6xLjpj8UcRRQCw/viewform