الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك ودمرتها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان، اليوم الأحد "أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار داخل أراضي روسيا فوق مقاطعة كورسك، ولم تقع أي إصابات أو أضرار"، موضحة أن محاولة الهجوم الأوكراني وقعت صباح اليوم.

وقبل ذلك بنصف ساعة تقريبا، أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة وبيلجورود الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا، مشيرة أيضا إلى عدم وجود إصابات أو أضرار في المنشآت نتجت عن هذه المحاولة.

وفي المقابل، أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، في منشور على تطبيق "تليجرام"، مقتل ستة أشخاص، بينهم رضيع في قصف للقوات الروسية استهدف قريتين في منطقة "خيرسون" بجنوب البلاد، وهما "ستانيسلاف" و"شيروكا بالكا".