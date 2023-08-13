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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

يحيى الفخراني: الصحفي شريك في العملية الإبداعية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية. 

بدأ المؤتمر بكلمة للفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما الذي قال: الصحفي شريك في العملية الإبداعية بشرط المصداقية، والفنانون في الماضي كانوا يسهرون بعد العروض المسرحية حتى يشتروا الجرائد في اليوم الجديد ليقرؤا ماذا كتب عنهم. 

وتابع: لكن أصبح هناك مجاملات، بعيدة عن المصداقية، لذلك قمنا هذا العام بعمل جائزتين الأولى للجمهور والأخرى للجنة التحكيم.

مهرجان القاهرة للدراما يحي الفخراني اشرف زكى العلمين الجديدة