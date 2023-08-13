يحيى الفخراني: الصحفي شريك في العملية الإبداعية

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

بدأ المؤتمر بكلمة للفنان يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما الذي قال: الصحفي شريك في العملية الإبداعية بشرط المصداقية، والفنانون في الماضي كانوا يسهرون بعد العروض المسرحية حتى يشتروا الجرائد في اليوم الجديد ليقرؤا ماذا كتب عنهم.

وتابع: لكن أصبح هناك مجاملات، بعيدة عن المصداقية، لذلك قمنا هذا العام بعمل جائزتين الأولى للجمهور والأخرى للجنة التحكيم.