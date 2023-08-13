الجريمة والعقاب.. السجن المشدد ينتظر المتهمين بتصنيع الاستروكس بالمعصرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع والاتجار في مخدر الاستروكس بالمعصرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تكوين (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما الشقة، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، محمود سعيد المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.

وأضاف سعيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية ؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، ، وذلك طبقا لنص المادة 33 ب "كل من انتج اواستخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد .

