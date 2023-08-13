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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في حدائق القبة

العقار المنهار
العقار المنهار
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انهار عقار قديم  مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات.

العقار المنهار 

 كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار بمنطقة حدائق القبة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

 من جانبهم يتولى رجال مباحث القاهرة الاستماع  لأقوال شهود العيان بحادث انهيار المنزل  كما تم الاستعانة بلوادر الحي وتبين ان العقار  صادر له قرار إزالة وخال تماما من السكان.
 

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