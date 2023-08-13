ارتفاع عدد المصابين في انقلاب ميكروباص نفق المعادى لـ12 مصابا

ارتفع عدد مصابى حادث انقلاب ميكروباص نفق المعادى لـ 12 شخصاً وتم نقلهم الى مستشفى البنك الاهلى لتلقى العلاج اللازم

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق المعادي اتجاه العين السخنة مما تسبب في زحام مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الي المستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم ، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية ، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.