تسع لـ3500 سرير والعلاج مجانا.. مستشار الرئيس يكشف تفاصيل مدينة عين شمس الطبية

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة طبية عالمية تتبع جامعة عين شمس، موضحا أن جزء كبير من المدينة موجود وجار تطويره حاليا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدينة ستكون في العباسية المعروفة عند المواطنين بمستشفى الدمرداش.

ولفت مستشار الرئيس إلى أن جامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم المستشفيات المتعددة ومتنوعة التخصصات تضم 3.5 ألف سرير.

وأكد عوض تاج الدين، أن مستشفى جامعة عين شمس تضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها ومركز طب نفسي.

وأكد أن مستشفيات جامعة عين شمس عبارة عن مؤسسة تعليمية بحثية تدريبية تشخيصية علاجية، بها الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الغالبية العظمى من الحالات المرضية في مستشفيات عين شمس يتم علاجها مجانا.

واستطرد أن توجيهات الرئيس السيسي تعني دائما برفع كفاءة القطاع الطبي والعمل على التطوير المستمر وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.

وتطرق إلى تفاصيل متحور كورونا الجديد أي جي 5، موضحا أن ظاهرة التحور موجودة في الفيروسات التنفسية مثل البرد وكورونا، مشيرا إلى أن الرصد المصري لم يرصد أي حالة به ولا توجد حاجة تدعو للقلق.

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الانتقال من الجو حر إلى التكييف والعكس من شأنه أن يصيب بأدوار البرد.

ووجه نصيحة لمن يصاب بدور البرد قائلا: يجب أن يرتاح في البيت ولا يعطس في وش الناس ويخلي باله من المحيطين به من الأولاد والأحفاد، ممازحا الإعلامية عزة مصطفى: أدوية البرد متوفرة هاتي البرد والأدوية علينا.

