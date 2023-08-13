تعليم الشرابية يوجه بمنع جمع تبرعات للمدارس تحت أي مسمى

تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأحد، مدرسة بلال الاعدادية بنات، رافقه خلال الزيارة طارق خليل مدير أمن الادارة، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائى، وكان فى استقبالهم تحية محمد شافعي مديرة المدرسة.

وقام مدير عام الادارة بمتابعة سير العمل بالمدرسة، ومتابعة سجلات شئون العاملين والسجلات المدرسية، واطمأن على عوامل الأمن والسلامة بالمدرسة، وتابع استعداد المدرسة للعام الدراسى الجديد.

وتابع مدير تعليم الشرابية أعمال لجنة التحويلات بالمدرسة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بقواعد وقرارات التحويل سواء داخل الادارة أو من إدارة لأخرى، مؤكدا أيضا على أنه ممنوع جمع أى تبرعات تحت أى مسمى.