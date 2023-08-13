تنفيذ 83815 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الامن العام بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 314 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 338 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (125،855 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33،350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18،699 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20،135كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3،110 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2،410 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1،598 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1،185 كيلو جرام).

(1288) قرص مخدر.

كما تم ضبط 155 قطعة سلاح نارى بحوزة 132 متهم، وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(15) بندقية خرطوش.

(5) مسدسات.

(125) فرد محلى.

(203) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(265) قطعة سلاح أبيض.

وتنفيذ 83815 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(340) حكم جناية.

(27338) حكم حبس جزئى.

(4400) حكم حبس مستأنف.

(40878) حكم غرامة.

(10859) مخالفة.

كما تم ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (11) متهم، إرتكبوا (4) حوادث متنوعة، وضبط (28) متهم هارب، وضبط 16 متهم من القائمين بأعمال البلطجة، ضبط (236) دراجة نارية مخالفة، (20846) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.