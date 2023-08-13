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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. تحرير 230 محضرا للمحلات المخالفة لمواعيد الغلق

مخالفة للمحلات
مخالفة للمحلات
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 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 230 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
 جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية تحرير 230 مخالفة للمحلات قرار مجلس الوزراء