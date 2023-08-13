جامعة الزقازيق تشارك في معرض التعليم الدولي العالي للجامعات

شاركت جامعة الزقازيق في معرض التعليم الدولى العالى للجامعات، والذى تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، بدورته السابعة، بمشاركة 75 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعهد عالى، خلال الفترة من 10 إلى11 أغسطس، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الجامعات، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالى وممثلى المعاهد العالية، وذلك بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

وتأتي مشاركة جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية بجناحها هذا العام، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، الدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، الدكتور محمد نبيه مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتورعلى ثروت مدير وحدة شبكة معلومات الجامعة، الدكتورة شيماء فرج مدير وحدة تسجيل وتنفيذ البرامج بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وخلال افتتاح المعرض تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية وذلك بصحبة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث قدم جناح الجامعة على مدار أيام فعاليات المعرض حزمة متميزة من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة،فضلًا عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات.

وقال الدكتور خالد الدرندلى إن جامعة الزقازيق شاركت في معرض "أخبار اليوم"؛ بهدف التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب، وأولياء الأمور، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وروية مصر 2030، التي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، والدراسات العليا، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الملتقيات والمعارض لإتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للعمل المشترك والتكامل مع كافة المؤسسات لخدمة الطلاب.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسرى إلى أن جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية يعملان على تخريج جيل واعد من المُتطلعين للمستقبل، من خلال الدراسة ببرامج تعليمية عالية الجودة، ومُعاونتهم على الاندماج في سوق العمل والتفاني في بناء مستقبلهم المهني، سعيًا نحو تقديم كوادر فنية تكنولوجية مدربة للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أنّ جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان يمتلكان بنية تحتية وتكنولوجية متميزة، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، وتوظف التقنيات الحديثة في مختلف الأنشطة التعليمية، والبحثية، وتحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مراكز الإبداع والابتكار، لتحقيق الفائدة للطلاب والمجتمع.