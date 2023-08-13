لليوم الثاني.. إجراء الاختبارات الإلكترونية للتقدم لمدارس المتفوقين بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الأحد، ثاني أيام الاختبارات الإلكترونية للتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب البنات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقد أعطى وكيل تعليم شمال سيناء التوجيهات للطلاب بعدم الاستعجال وقراءة السؤال بكل عناية وتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وأفاد المهندس هشام فرغل مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٤٠ طالبة مقسمات على ثلاث فترات وزمن كل فترة ساعتان ونصف وأنه يتم الاختبار في أربع مقررات، هي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والقدرات العقلية.

واضاف فرغل بأنه سيجري إعلان النتائج بعد الإنتهاء من جميع الاختبارات على مستوى الجمهورية وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.