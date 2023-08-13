أسرع ديليفري في مصر.. على معلول أفضل ظهير آيسر في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة فوز علي معلول لاعب النادي الأهلي بجائزة افضل ظهير آيسر في الدوري الممتاز للموسم المنقضي وذلك في الاستفتاء الذي أجرته الرابطة.

ونشرت رابطة الأندية المحترفة صورة للنجم التونسي على معلول عبر حسابها على موقع “تويتر” وعلقت عليه: "أسرع ديليفري في مصر".. علي معلول لاعب الأهلي هو الظهير الأيسر الأفضل هذا الموسم باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة.

وتنافس 4 لاعبين على جائزة افضل ظهير ايسر في الدوري للموسم الماضي هم التونسي علي معلول لاعب الأهلي، وأحمد فتوح لاعب الزمالك، ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا والكاميروني جوزيف نجويم لاعب فيوتشر.