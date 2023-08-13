أكرم توفيق وكريم فؤاد في معسكر الأهلي الخارجي للعرض على الطبيب النمساوي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد في معسكر الإعداد الخارحي بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.

وجاء قرار كولر لعرض الثنائي على الطبيب النمساوي الذي أجرى لهما جراحة الرباط الصليبي الموسم الماضي لمعرفة تطورات حالتهما وتحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية.

وأنهى أكرم توفيق البرنامج التأهيلي الذي خضع له في لفترة الماضية وسيتم تقييم حالته من الطبيب النمساوي لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في شهر ديسمبر الماضي بعد الاصابة في تدريبات الفريق، وأجرى العملية الجراحة على يد البروفسيور النمساوي كريستيان فينك.

أمام كريم فؤاد فسيتم عرضه على الطبيب النمساوي لتحديد البرنامج التأهيلي الجديد الذي سيقوم بعمله للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي بعدما خضع لعملية جراحية في شهر يناير الماضي.