محافظ القليوبية يتفقد 10 مشروعات خدمية بتكلفة 1.7 مليار جنيه بمدينة كفر شكر

افتتح وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 10 مشروعات قومية، بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمدينة كفر شكر، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 155.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص واتوبيس على مساحة 700 متر مربع، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

واستكمل "الهجان" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بافتتاح توسع مدرسة الحرية الإبتدائية بكفر شكر وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه، كما افتتح أيضا توسعات مدرسة الدكتور صفوت محي الدين الإعدادية.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة، حيث بلغ عدد المدارس التي جرى الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من 2014 حتى 2022، ما يقرب من 381 مدرسة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ثم توجه "الهجان" لافتتاح مشروعات قطاع الشباب والرياضة، حيث افتتح مبنى للخدمات والأنشطة بمركز شباب كفر رجب بتكلفة 1.4 مليون جنيه وافتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب المفتي بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بكفر منصور بتكلفة مليون جنيه، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 ما يقرب من 231 مشروعا ما بين مراكز شباب جديدة وإنشاء ملاعب جديدة وإحلال وتجديد عدد من الملاعب والمباني الخدمية وحمامات السباحة.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه المحافظ لتفقد محطة معالجة عزبة القدري ببرقطا، كما تفقد مشروع صرف صحي عزبة الشقر بتكلفة 10 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% من الأعمال المدنية وتم توريد الكهروميكانيك وسيتم تركيبه بالمحطة فور الانتهاء من الأعمال المدنية.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة 820 مليون جنيه.

جولة المحافظ

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