أليكسيس ترود يكتب: كوسوفو.. محور للمواجهة بين الشرق والغرب.. عدد الجيش النظامى المستقبلى للبلاد سيصل لـ5000 جندى عامل و3000 احتياطى بحلول 2025

الأحد 13/أغسطس/2023 - 05:14 م

منذ نهاية مايو من هذا العام، ابتليت كوسوفو مرة أخرى بتوترات شديدة للغاية وفى الواقع، أدى تنصيب مانو العسكرى لرؤساء البلديات الألبان فى البلديات ذات الأغلبية الصربية إلى إشعال النار فى البارود.

وعلى مدى عدة أسابيع، اشتبك المتظاهرون الصرب مع جنود قوة كوسوفو، مما أدى إلى إصابة العديد من كل جانب ومع ذلك، يتم استخدام هذه المنطقة الرمادية مرة أخرى من قبل القوى كملعب: أرسلت تركيا بسرعة ١٠٠٠ جندى إلى كفور، وكل ذلك يؤكد الكثير عن طموحات هذه القوة التاريخية فى منطقة تعرفها جيدًا.

تفاقم التوترات بين المجتمعات المحلية

لا تزال التوترات فى أوجها فى شمال كوسوفو، بسبب قرار بريشتينا تنصيب رؤساء بلديات يتحدثون الألبانية فى أربع بلديات ذات أغلبية صربية، بعد الانتخابات المحلية المتنازع عليها. فى ربيع عام ٢٠٢٣، تم تنظيم الانتخابات البلدية، ولكن قاطعتها الأغلبية الصربية على نطاق واسع: أقل من ٣٪ منهم وافقوا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ووفقًا لاتفاقيات بروكسل لعام ٢٠١٣، فإن هذا يبطل الانتخابات؛ على الرغم من ذلك، استدعى رئيس الوزراء ألبين كورتى، الذى يحافظ على خطه السياسى القومى المتطرف، رؤساء البلديات الأربعة غير الشرعيين لتولى مناصبهم فى بداية شهر يونيو. وبعد أسبوعين من الاشتباكات العنيفة بين السكان الصرب الرافضين للإملاءات التى فرضتها بريشتينا وجنود قوة كوسوفو، تم الامتثال للأوامر الأمريكية للسيطرة على المنطقة.

ويجب أن نتذكر هنا أن الصرب لا يدافعون هنا عن حريتهم فى العيش على أراضى الأجداد فحسب، بل إنهم يقفون أيضًا إلى جانب اليمين. فى الواقع، نصت اتفاقيات بروكسل لعام ٢٠١٣، التى وقعتها صربيا وكوسوفو تحت رعاية الاتحاد الأوروبى، على أن البلديات الأربع فى كوسوفو الشمالية، التى تضم غالبية سكانها من الصرب، يجب أن تحصل على حكم ذاتى قوى إلى حد ما.

كان على هذه البلديات، حيث اندلعت التوترات فى الأسابيع الأخيرة، أن تحصل على رؤساء بلديات بحد أدنى ٣٪ من الناخبين. ولا شك أن قيام رئيس وزراء كوسوفو بفرض رؤساء البلديات الألبان بالقوة ليس فقط غير شرعى ولكنه غير قانونى وفقًا لاتفاقيات بروكسل.

وأدى ذلك، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم ١٢٤٤، إلى وضع الجيش الصربى فى حالة تأهب قصوى، والذى تم وضعه على طول الخط الإدارى لمقاطعته الجنوبية وفى محاولة منه لتخفيف التوترات، لم يأمر الرئيس فوتشيتش قواته بتجاوز هذا الخط؛ والسؤال الذى يطرح نفسه: هل كان محقًا فى عدم إرسال جنود لحماية مواطنيه الذين تعرضوا للانتهاكات الألبانية وحلف شمال الأطلسي؟ بالتأكيد سيخبرنا التاريخ!

الغرب بين الماعز والملفوف

وفى الحقيقة، اندفع نظام الناتو نحو الخرق واستغل هشاشة الروس المنشغلين بالحفاظ على مواقعهم على الجبهة الأوكرانية، وقاموا بإعادة نشر ٣٠٠٠ جندى من قوة كفور هناك بالفعل وقرر الناتو تعزيز وحدته هناك، بنشر كتيبة تابعة لواء المشاة الآلى ٦٥ التابع للجيش التركي؛ لذلك عادت اللعبة الكبرى إلى جنوب شرق أوروبا.

ويحاول الغربيون، باتباع منطق الحرب الباردة، دق إسفين فى النظام الروسى، هنا فى كوسوفو، نقطة الضعف الناعمة لأوروبا؛ غير أن الغربيين أجروا تغييرًا طفيفًا فى موقفهم، متظاهرين بتوبيخ القادة الألبان، الذين قدموا لهم دعمًا ثابتًا منذ انفصال عام ٢٠٠٨.

وصرح إيمانويل ماكرون قائلًا: «من الواضح جدًا أن هناك مسئولية على عاتق سلطات كوسوفو فى الوضع الحالى وعدم احترام اتفاقية مهما كانت مهمة والتى تم إبرامها قبل أسابيع قليلة فقط». وأضاف الرئيس الفرنسى فى مؤتمر صحفى عقده فى براتيسلافا فى ٣١ مايو: «لقد أبلغنا سلطات كوسوفو بوضوح شديد أنه كان من الخطأ المضى قدمًا فى هذه الانتخابات».



وبهذه المناسبة بدأت الولايات المتحدة سياسة الرجلين العزيزة على ماو.. بالإضافة إلى الدعم غير المشروط لاستقلال كوسوفو المعلن ذاتيًا منذ عام ٢٠٠٨، كانت الإدارة الأمريكية حريصة على تعزيز شرطة كوسوفو: فى عام ٢٠١٨، بل ذهبت الإدارة الأمريكية إلى حد دعم تحويل قوة أمن كوسوفو إلى الجيش النظامي.

من ناحية أخرى، اتخذت الولايات المتحدة نفس الموقف الدبلوماسى مثل ماكرون فى اعتبارها أن ألبين كورتى قد «أدى إلى تفاقم التوترات بشكل كبير وبطريقة غير ضرورية» من خلال الإبقاء على قراره بتعيين رؤساء البلديات الناطقين بالألبانية فى البلديات ذات الأغلبية الصربية.. لقد دعموا هذا البيان بأفعال قوية، بما فى ذلك إنهاء دعمهم الدبلوماسى للاعتراف الدولى بكوسوفو، بل وحتى استبعاد قوات الأمن فى كوسوفو من مناورات Defender ٢٣.

تركيا قاعدة متقدمة للنظام الغربى فى البلقان

لكن هذا التوازن لا يمكن أن يخفى رغبة الغرب فى تقوية نظامه هناك، فى قلب جنوب شرق أوروبا. وراء الانتقادات المبدئية لسلطات ألبان كوسوفو، تعمل الدول الغربية على تقوية نظامها تحسبًا لحدوث صراع واسع النطاق على خطوات إمبراطورية الناتو. تلقت رومانيا فى يونيو ٢٠٢٣ وحده دعمًا لوجستيًا جماعيًا (تعزيز جهاز التنصت Echelon، وصواريخ باتريوت، وطائرات بدون طيار) ولكن أيضًا عدة كتائب، بما فى ذلك الوحدة الفرنسية.

وبالقرب من كوسوفو، لوحظت تحركات القوات على الأرض وفى المجال الجوى فى البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، مما ضاعف من قدرات الضربة الغربية ضد روسيا وشينر. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل السلطات الألبانية فى كوسوفو تحويل قوة أمن كوسوفو، هذه القوة المسلحة غير الشرعية وفقًا لاتفاقيات كومانوفو (قرار الأمم المتحدة ١٢٤٤)، بمساعدة تركيا.

وسيصل عدد الجيش النظامى المستقبلى لكوسوفو إلى ٥٠٠٠ جندى نشط و٣٠٠٠ جندى احتياطى بحلول عام ٢٠٢٥. وبالتالى فإن القوة العثمانية تقوم بعودة مذهلة فى البلقان التى احتلتها من عام ١٣٧١ (معركة ماريتسا) حتى عام ١٩١٨ (انهيار الإمبراطورية العثمانية)، وتلعب أيضًا على ازدواجية جيدة بين روسيا والولايات المتحدة.

ومن الواضح أنه مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية مع بوتين، قرر أردوغان تكثيف الجهود من خلال الدفاع عن نفسه عسكريًا فى البلقان. وفى الأشهر الأخيرة، سلمت تركيا عدة عشرات من المركبات العسكرية إلى كوسوفو، بما فى ذلك مركبات قتال المشاة ACV-١٥ وKirpi MRAPs وCobra الخفيفة. من الآن فصاعدًا، سيتمكن الجيش النظامى المستقبلى لكوسوفو من إطلاق طائرات بدون طيار تكتيكية من طراز Bayraktar TB-٢ ضد صربيا أو أى دولة أخرى على حدود البلقان.

ومع ذلك، فإن جوهر قضية كوسوفو، وبالتالى الآثار طويلة المدى لهذه التوترات، يمكن العثور عليها فى هذا الدعم الثابت من تركيا، البيدق المتقدم للنظام الأمريكى فى أوروبا. ونحن الآن نفهم هذا الاندلاع المفاجئ للعنف الطائفى فى كوسوفو: فى ديسمبر الماضى، قبل اندلاع أعمال عنف جديدة فى شمال كوسوفو، بدأت بريشتينا مفاوضات مع الحليف التركى للحصول على ١٢ طائرة بدون طيار من طراز TB-٢. كان من المفترض أن يتم تسليم الدفعة الأولى من ستة أجهزة إليه فى أبريل الماضي.

ومن الواضح أن الأمر برمته قد تم الوفاء به الآن إذا حكمنا من خلال التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء كوسوفو: «لقد أضفنا طائرات Bayraktar TB٢ بدون طيار - التى اشتريناها من تركيا كدولة - إلى ترسانتنا العسكرية. كما أعلن ألبين كورتى مؤخرًا: «فى غضون عامين، قمنا بزيادة عدد الجنود بأكثر من ٨٠٪ والميزانية العسكرية بأكثر من ١٠٠٪. كوسوفو الآن أكثر أمانًا ولا تزال فخورة «.

وتؤكد تركيا «الرسمية» من جديد سيطرتها على البلقان، التى يعتبرونها الفناء الخلفى لأوروبا. ونتذكر هذه الجملة الاستهلالية فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين من الوزير التركى، السيد داود أوغلو: «تركيا هى البلقان والبلقان هى تركيا». وكما توضح وزارة الخارجية التركية الحالية، فإن البلقان لها أولوية «ليس فقط سياسيًا واقتصاديًا وجغرافيًا، ولكن أيضًا بسبب علاقاتنا التاريخية والثقافية والإنسانية مع المنطقة».

لذلك من الواضح جدًا أن اللعبة الكبرى، العزيزة على هنرى كيسنجر، جارية هنا فى جنوب شرق أوروبا وكما هو الحال فى أفضل ساعات الإمبراطوريات فى القرن التاسع عشر، استخدمت القوى العظمى رقعة الشطرنج فى البلقان كأرض عسكرية وسياسية للتوسع.. وفى الحقيقة، الحرب الباردة، التى بدا للبعض أنها قد انتهت، لم تنته فى الواقع فى أوروبا الشرقية ؛ بل وتشهد الأحداث الأخيرة فى كوسوفو على أن السياسة الواقعية لا تزال قائمة!

لكن يبدو أن قادة هذا العالم قد نسوا أنه فى عامى ١٩١٤ و١٩٣٩، لم تكن الصراعات العالمية ناجمة عن الصراعات بين المجتمعات التى أبرزتها وسائل الإعلام الرسمية، ولكن بسبب انخراط آليات التحالفات ودفع المراكز العسكرية. على الأرض. فى هذه اللعبة الصغيرة، لا أحد يجب أن يفوز بأى شيء!

معلومات عن الكاتب:

أليكسيس ترود عالم جيوسياسى ومؤرخ وأستاذ مساعد فى جامعة ميلون فال دى سين وزميل باحث فى معهد الاستراتيجية المقارنة المقارنة (ISC) ورئيس مجموعة فرنسا-صربيا.. يتناول فى هذا المقال العلاقة موقع كوسوفو كمحور للمواجهة بين الشرق والغرب.