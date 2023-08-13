قافلة طبية وغذائية لمجلس القبائل العربية بقرية خمارة في البحيرة

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبنك الطعام المصري وجامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية وغذائية في قرية خمارة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتضمت القافلة الطبية تخصصات الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، المسالك البولية، الجراحة العامة، الرمد، العظام، القلب، الصدر، النفسية والعصبية، الجلدية بالإضافة إلى المخ والأعصاب، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 645 مواطن وتوزيع الأدوية اللازمة بالمجان، يأتي ذلك علاوة على توفير كراتين المواد الغذائية بالمجان على كافة الأسر بالمنطقة.

الجدير بالذكر أنه تأتي جولات قطار الخير بمحافظات مصر إيمانًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية بأهمية التكاتف بين منظمات المجتمع المدني في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.