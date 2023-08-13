جاك سوبيلسا يكتب: أرمينيا وأذربيجان.. ثلث قرن من الصراع والمناوشات الحدودية بين باكو ويريفان

الأحد 13/أغسطس/2023 - 05:13 م

لمدة ثلث قرن، أدت مسألة ناجورنو كاراباخ إلى تسميم العلاقات بين باكو ويريفان، والصراع الدموى عام ١٩٩٣ وتضاعفت المناوشات والحوادث الحدودية خلال العقدين الماضيين، بما فى ذلك المحاولة العبثية بحريق عام ٢٠٢٠.

ولكن فى ١٥ يوليو الماضى، فى بروكسل، تحت قيادة تشارلز ميشيل، رئيس مجلس أوروبا، تعهد الزعيمان المعنيان، الرئيس الأذرى إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، رسميًا «باتخاذ خطوات شجاعة لتحقيق تقدم لا رجعة فيه فى الطريق إلى تطبيع العلاقات والسلام »، كذلك كان شارل ميشيل مسرورًا بالعلاقات «الأكثر من ودية» التى أظهرها المسئولان، وكانت معظم المستشاريات الأوروبية مسرورة بهذا النهج.

هل يعد ذلك حدثًا كبيرًا.. أم ضربة فى الماء؟

فى الواقع، فى اليوم التالى، اتهمت باكو روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها المسجلة فى عام ٢٠٢٠ فيما يتعلق بحماية ممر لاشين، وفى ١٨ يوليو، أغلقت الممر المذكور مرة أخرى، وهو الطريق الوحيد للوصول إلى القمة.

قصة طويلة ودرامية

بمجرد اختفاء الاتحاد السوفيتى فى عام ١٩٩١، اندلع صراع مفتوح بين أرمينيا وأذربيجان حول ناجورنو كاراباخ. فى الواقع، ما هو إلا استمرار دراماتيكى للعلاقات المتوترة بشكل فردى، على مدى أجيال، بين هاتين الدولتين اللتين نالتا استقلالهما للتو. تعود العلاقات المتوترة إلى بداية القرن السابع عشر، والتى تعززت منذ عام ١٩٢٨، بسبب الحرب بين روسيا القيصرية وإيران. مع تداعيات إقليمية مؤلمة، وعلى وجه الخصوص التهجير القسرى للأرمن من تركيا وإيران نحو آفاق القوقاز. تجلت العلاقات، فى فجر الاتحاد السوفيتى، من خلال حرب صماء ومحددة بدقة، معارضة من ١٩٨٨ كاراباختى الانفصاليين إلى أذربيجان.

فى بداية عام ١٩٩٣، دخلت القوات الأرمنية الأراضى الأذربيجانية واحتلت منطقة وصفتها بأنها «محيط أمنى» حول ناجورنجو كاراباخ، على بعد حوالى ٨٠٠٠ كيلومتر مربع من الأراضى الأذربيجانية. وفى نهاية الصراع، مع النتائج الرهيبة (أكثر من ٤٠.٠٠٠ قتيل، ١.٣ مليون نازح نحو باكو، والمذابح المروعة، مثل مجزرة خوجالى (٦١٣ رمشًا، بينهم ١٠٦ نساء و٨٧ طفلًا)، ٢٠٪ من أذربيجان. تسيطر يريفان الآن على الأراضى: ناجورنو كاراباخ وسبع مقاطعات مجاورة، ومناطق فضولى وأغدام وجبرايل وقوبادلى ولاتشين وكليبادجار وزنجيان.

وفى الحقيقة، يزداد السياق الإقليمى تعقيدًا منذ بضعة أشهر قبل انهيار الاتحاد السوفيتى، قرر أرمن ناجورنجو كاراباخ، بعد أن طالبوا دون جدوى بالانضمام إلى يريفان، من جانب واحد بشأن استقلالهم. فى ٧ يناير ١٩٩٢، تم إعلان «جمهورية ناجورنجو كاراباخ». «جمهورية» لم يعترف بها حتى اليوم أى عضو فى الأمم المتحدة وفقط ثلاث دول غير أعضاء فى المنظمة الدولية: أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنيستريا.

لكن هذا الحدث، من جانب أرمن المنطقة، بدعم من يريفان، جعل من الممكن فى ذلك الوقت وصف الصراع نفسه بأنه «نضال تحرر وطنى» وليس حربًا بين أرمينيا وأذربيجان.

دور المجتمع الدولى

منذ منتصف عام ١٩٩٢، حاول المجتمع الدولى إنهاء الحرب، من خلال مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا (CSCE)، الذى أصبح منذ عام ١٩٩٥، منظمة التعاون فى أوروبا (OSCE). فى ٢٤ مارس ١٩٩٢، قام مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا بإضفاء الطابع الرسمى على إنشاء «مجموعة الاتصال من أجل ناجورنجو كاراباخ»، والتى سُميت بسرعة «مجموعة مينسك»، طالما كان من المفترض أن تُعقد أولى جلسات العمل للهيكل المذكور فى العاصمة.

وستدرج مجموعة مينسك أحد عشر مشاركا، بما فى ذلك فرنسا والولايات المتحدة، انضمت إليها روسيا بوريس يلتسين فى عام ١٩٩٤. وقبل انضمام روسيا إلى المجموعة، اقترحت الأخيرة فى أبريل ١٩٩٢ إنشاء قوة حفظ سلام «الناتو/ رابطة الدول المستقلة للتحقق من استدامة وقف إطلاق النار وحماية القوافل الإنسانية». لكن موسكو ستعارض هذه المبادرة، رافضة نشر قوة من مقاتلى الناتو على الأراضى المعنية.

خلال عام ١٩٩٣ (عام حاسم للغاية)، تولت الأمم المتحدة زمام الأمور بنفسها وبناء على طلب عاجل من مجلس الأمن، صادق أمينه العام آنذاك، بطرس بطرس غالى، على تقرير حول الوضع فى ناجورنو كاراباخ. ويشير إلى أن «القتال فى ناجورنو كاراباخ يشكل تهديدًا لصون السلام والأمن الدولى فى جميع أنحاء القوقاز»، ويقترح أن يوجه مجلس الأمن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للعمل على حل النزاعات بالوسائل السلمية فى أسرع وقت ممكن. وأصدرت الأمم المتحدة أربعة قرارات فى عام ١٩٩٣ فقط:

- القرار رقم ٨٢٢ بتاريخ ٣٠ أغسطس ١٩٩٣:

يقر «مجلس الأمن» بقلق بقيام القوات الأرمينية بغزو مقاطعة كليباجار فى جمهورية أذربيجان، ويطالب بالوقف الفورى لجميع الأعمال العدائية والانسحاب الفورى لجميع قوات الاحتلال من كليباجار وغيرها من المناطق المحتلة مناطق أذربيجان».



- القرار رقم ٨٥٣ بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٣:

عقب استيلاء الأرمن على حى أغدام الأذربيجانى، «يدين مجلس الأمن هذا الغزو الجديد، ويطالب بالانسحاب الفورى للقوات التى تحتل أغدام والمناطق المحتلة الأخرى، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن توريد الأسلحة والذخيرة مما قد يؤدى إلى تصعيد الصراع «.

- القرار رقم ٨٧٤ فى ١٤ أكتوبر ١٩٩٣:

«ويحيط مجلس الأمن علما بانضمام الاتحاد الروسى إلى مجموعة مينسك ويشير صراحة إلى ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار الساري».

- القرار ٨٨٤ فى ١٢ نوفمبر ١٩٩٣:

ويشير مجلس الأمن إلى «تفاقم الوضع فى ناجورنجو كاراباخ وتصاعد الأعمال العدائية المسلحة ؛ يدين انتهاكات وقف إطلاق النار واحتلال مقاطعتى زنغيان وقوبادلى الأذربيجانية ويعرب عن قلقه العميق إزاء قصف أراضى جمهورية أذربيجان».

وغنى عن القول أن هذه القرارات الأربعة بقيت حبرا على ورق! وإذا تم التوقيع على وقف إطلاق النار فعليًا فى ١٦ مايو ١٩٩٤ فى موسكو، فإن النزاع يظل كامنًا كما يتضح من الحوادث الحدودية العديدة التى توضح العقود الثلاثة الماضية، ولا سيما فى ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ و٢٠١٢، ٢٠١٣، وخاصة فى أبريل ٢٠١٦ وأكتوبر ٢٠٢٠، عندما تدهورت الأحداث، أثار مرتين مخاوف من عودة حرب مفتوحة حقيقية.

لم تتوقف مجموعة مينسك عن اقتراح تسوية «تدريجية» لقضية ناجورنجو كاراباخ. سيتم تقديم أربعة اقتراحات، تتلاقى من أجل الوصول إلى حل وسط، على أساس التنازلات المتبادلة والبحث عن حل سلمى بما فى ذلك إعادة جميع الأراضى التى احتلها الأرمن وحق العودة، فى مقابل الحكم الذاتى الحقيقى الممنوح للأرمن. الجالية الأرمنية المقيمة فى هذه الأماكن

فى يونيو ٢٠١٦، على سبيل المثال، قدمت المجموعة مقترحات ملموسة حقيقية، بناءً على:

- الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من الجيوب السبع المحتلة؛

- تجريد ناجورنو كاراباخ من السلاح بنشر قوة سلام وأمن متعددة الأطراف؛

- إعادة توطين النازحين وتمويل إعادة إعمار المدن والقرى التى دمرتها الحرب

- استفتاء على وضع ناجورنو كاراباخ.

من الصعب الخلاف فى حياد مجموعة مينسك. وقد تم التصديق على العديد من الوثائق، منذ ذلك التاريخ، بدعم من الأمم المتحدة لاحقًا، من قبل الناتو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامى، لحل المشكلة وفقًا لقواعد القانون الدولي. بدت باكو منفتحة تمامًا على هذه المقترحات وقبل الرئيس الأذربيجانى فكرة الوضع الانتقالى، على مدى خمس سنوات، لمقاطعتى كليبادجا ولاشين، مع ممر إلى أرمينيا؛ لكن يريفان لم ترد فى ذلك الوقت. فى أكتوبر ٢٠٢٠، ظهرت أزمة جديدة، بعد حوادث متعددة على جانبى الحدود. سلاح الجو الأذربيجانى يقصف مدينة ستيباناكيست. يدعم رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان حكومة كاراباخ والرئيس أردوغان يدعم مبادرات كابو. لكن تم التوصل إلى وقف إطلاق النار فى ١٠ تشرين الثانى (نوفمبر)، من خلال تدخل الكرملين، ووقع الرئيسان الأذرى والأرمنى على «معاهدة السلام» التى تستأنف على نطاق واسع الوثيقة المذكورة أعلاه والمقترحات التى اقترحتها مجموعة مينسك فى عام ٢٠١٦: تتعهد يريفان بإعادة مقاطعتى أغدام وكبادجا إلى باكو؛ تم بناء ممر فى لاتشين؛ ستتم عودة النازحين تحت إشراف الأمم المتحدة؛ وبشكل أكثر تحديدا، فى اليوم التالى لتوقيع الاتفاقية، تم نشر ألفى جندى روسى على طول خط المواجهة القديم.

سوف تتلاشى الآمال التى أثارتها «معاهدة السلام» بسرعة.. وعادت الحوادث الحدودية إلى الظهور فى السنوات الثلاث الماضية.. ما يجب تركه متشككًا بشأن النتائج الإيجابية المتوقعة من الاجتماع فى بروكسل. وبحكم الأمر الواقع، فإن مسألة ناجورنو كاراباخ السامة تتجاوز العلاقات الخلافية الصارمة بين الطرفين المتحاربين ولكنها تتعلق بكل منطقة القوقاز. وكما أشار فرانسوا ثوال، «فى كل من أذربيجان وأرمينيا، أصبحت قضية كاراباخ مركز الثقل فى الجغرافيا السياسية لجنوب القوقاز».

معلومات عن الكاتب:

جاك سوبيلسا أحد أشهر علماء الجيوسياسة الفرنسيين، وهو الرئيس السابق لجامعة السوربون ودبلوماسى سابق وكان الرئيس الأول والوحيد لقسم الجغرافيا السياسية فى فرنسا بجامعة السوربون، ونشر فى نهاية عام 2021، مع ألكسندر ديل فال، عملًا إبداعيًا رائعًا عنوانه «العولمة الخطرة».. يستعرض، هنا، تطور الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناجورنو كارباخ.