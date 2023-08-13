جهاز النهر الصناعي الليبي: ضخ المياه سيعود لطبيعته في المدن الليبية قريبا

قال جهاز النهر الصناعي الليبي إن ضخ المياه سيعود إلى معدلاته الطبيعية في مدينة بنغازي عقب الانتهاء من صيانة أضرار أنبوب المياه في أجدابيا.

وبحسب تلفزيون الوسط الليبي فإن جهاز النهر الصناعي انتهى من أعمال التعبئة للخط الناقل أجدابيا – بنغازي، وأنهم سيشرعون اليوم في تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة أجدابيا وخزان سلوق.

وتابع الجهاز أن المدن الواقعة على الخط والتي ستعود إليها المياه هي "أجدابيا – زويتينة – سلطان – سيدي عبدالعاطي – سلوق – المقرون قمينس جردينة".

وحدث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقارب مليون متر مكعب.