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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يرحب باستكمال إنقاذ الخزان النفطي المتهالك "صافر" قبالة سواحل اليمن

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطي المتهالك "صافر" الموجود قبالة السواحل اليمنية بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية.
وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " إكس - تويتر سابقا" اليوم /الأحد/ "أرحب باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطي المتهالك صافر قبالة السواحل اليمنية بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية". 
وأضاف قائلًا "الشكر موصول لكل من ساهم في ذلك العمل التعاوني إقليميًا ودوليًا".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" الذي هو عبارة عن ناقلة نفط متهالكة، كانت تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي، وكان هناك مخاوف من وقوع مخاطر كارثية وشيكة بها نتيجة أي تسرب أو غرق أو انفجار محتمل.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنقاذ الخزان النفطي صافر كارثة بيئية