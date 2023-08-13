قفزة جديدة.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 13 أغسطس 2023

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 بقيمة 40 جنيها في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2340 جنيها للبيع و 2370 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 24 نحو 2674 جنيها للبيع و 2709 جنيها للشراء و عيار 18 نحو 2006 جنيهات للبيع و 2031 جنيها للشراء ، وبلغ سعر عيار 14 حوالي 1560 جنيها للبيع و1580 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 83.17 ألف جنيه للبيع و 84.34 ألف جنيه للشراء .

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 18.72 ألف جنيه للبيع و 18.96 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب لنحو 2.7 مليون جنيه للبيع و 2.71 مليون جنيه للشراء.