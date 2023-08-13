مدير تعليم الشرابية يتابع تفعيل خطة الأنشطة الصيفية بمدرسة سعد زغلول للغات

تفقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الأحد، مدرسة سعد زغلول الرسمية لغات، برفقته طارق خليل مدير امن الادارة، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائى، وبحضور همام حسين موجه لغة عربية ومنسق الصفوف الاولى بالإدارة، هدى عبد المنعم موجه الصفوف الأولى، وسكينة على موجه الصفوف الأولى.

وكان فى استقبالهم تهانى عبد العزيز مدير المدرسة، حيث قام مدير عام الإدارة بمتابعة سير العمل بالمدرسة والسجلات المدرسية وكافة الأعمال بالمدرسة، كما تابع تفعيل خطة الأنشطة الصيفية واثنى سيادته على حسن تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة.

وحث مدير تعليم الشرابية الطلاب على ضرورة التواجد بالمدرسة والاستفادة من اوقات فراغهم بالإجازة الصيفية فى ممارسة الأنشطة المحببة لديهم.

وفى لفتة طيبة، تم تكريم الطلاب المشاركين فى العرض الرياضى فى مسابقة تقييم العروض الرياضية للانشطة الصيفية على مستوى المديرية وذلك تقديرا لمشاركتهم المتميزة وحسن ادائهم للعرض الرياضي.

وفى نهاية الزيارة توجه مدير عام الادارة بالشكر الجزيل إلى مديرة المدرسة وفريق العمل على جهدهم الملموس وحسن تعاونهم متمنيا لهم التوفيق والسداد.