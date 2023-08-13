ننشر تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة دورة 2023-2027

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بمقر الغرفة التجارية بمدينة دمنهور، جلسته الاجرائية لاختيار تشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيسًا لمجلس ادارة الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بالبحيرة كالتالى:

محمد شعبان الشريف، رئيسًا لمجلس الإدارة، رأفت عبد المحسن محمد علي، نائب أول، الدكتور مجدي محمود كمال الصيرفي، نائب ثان، محمد عبد العزيز بصل، أمينًا للصندوق، صلاح محمدعبد المقصود قنطوش، أمين الصندوق المساعد، مصطفى أحمد محمد بدر سكرتير عام الغرفة، يأتي ذلك عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بـ 16 عضوًا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بتعيين 8 أعضاء بجانب الـ 8 أعضاء المنتخبين.

وعبر محمد الشريف، عبر عن امتنانه وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة الجدد على الثقة التي منحوها إياه بتنصيبه رئيسًا لمجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة.

وأكد الشريف، على أهمية هذه المرحلة الجديدة التي تبدأها الغرفة التجارية، حيث سيتم تعزيز دور الغرفة كمنصة رائدة لخدمة ودعم رجال الأعمال والتجار بمحافظة البحيرة، معربًا عن التزامه بالعمل بكل جهد لتحقيق تطلعات أعضاء الغرفة وتعزيز التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية.