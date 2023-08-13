أوسوريو يرفض ضم حارس جديد للزمالك

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، ضم حارس مرمي جديد في الموسم الجديد، مطالبا باستمرار الحراس الحاليين .

ويعتمد أوسوريو على محمد صبحي كحارس أول، ومحمد عواد كحارس ثان، ثم يأتي بعد ذلك الحراس الشباب من قطاع الناشئين .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى سيشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية .

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل .

وتحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد الزمالك من أجل التعاقد مع 3 لاعبين جدد وفقا لما طلبه المدرب الكولومبي أوسوريو، الذى أكد لإدارة الأبيض أن الفريق يحتاج فنيا للدعم في ثلاث مراكز في الدفاع والوسط والهجوم وذلك بلاعبين سوبر ولديهم الخبرات.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي .