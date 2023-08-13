فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة المنيا



أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن بدء فتح باب التسجيل للتقدم للدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي الماجستير – الماجستير – الدكتوراه) للعام الجامعي 2023/2024، وذلك لمدة شهراً كاملاً اعتباراً من الأحد 13/8/2023 وحتى الخميس 14/9/2023، وطبقاً للوائح الداخلية لكليات الجامعة ما لم يكن هناك نص باللائحة يحدد موعداً للتقدم.

وأوضح فرحات أن التقدم إلكترونياً من خلال خدمات التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا وملء البيانات وطباعة الاستمارة على موقع الجامعة على الرابط: http://misdb.minia.edu.eg/umisbuilt1/registration/pg_admin.aspx يتبعها تقديم المستندات بالإدارات المختصة بكل كلية، وذلك بناء على شروط التقدم المحددة لمختلف التخصصات والأقسام بكل كلية.