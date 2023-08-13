رئيس جامعة القناة يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي.

أقيم الحفل بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وإشراف فني الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، وحضور عمداء الكليات والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة ووكلاء الكليات ومديري رعاية الشباب بالكليات، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة .

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم بدأت الطالبة أفنان جمال بتقديم فقرات الحفل وبتلاوة مباركة من آيات من الذكر الكريم للطالب محمد فريد ، ثم رسم الطالب أحمد حسن ممثل للفنون التشكيلية بالجامعة صورة للحفل .

وخلال الحفل - تم تقديم فيلم تسجيلي عن فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي المُنقضي .

وفي كلمته كشف الدكتور محمد غنيم عن مساهمات رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور الرائدة في مجال الانشطة الطلابية التي بدأت منذ أن تولي عمادة المصرية الصينية ومشاركته في معسكرات إعداد القادة وتبنيه لأهم مبادرات الجامعة مثل “اختار مستقبلك” و"الحكاية مصرية" و"قناتنا" .

وقدم " غنيم " تقريرا متكامل عن جميع الفعاليات التي تمت خلال العام الجامعي وشملت لقاءات داخلية وخارجية وورش عمل ودورات تدريبة ومعسكرات إعداد قادة المستقبل مؤكداً أن الانشطة الطلابية خلال الخمس سنوات الاخيرة كان لها الريادة ليس فقط على مستوى الجامعة بل وعلى مستوى الجامعات المصرية كافة .

وقال الدكتور ناصر مندور إن الأنشطة الطلابية تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة حيث يقدم لها كل الدعم لتحقق المعادلة الصعبة لفرز الطلاب المتميزين والموهوبين بكافة المجالات مع الاهتمام الطالب بكل جوانبه لخلق جيل قادر على القيادة والريادة والتطوير ، مؤكداً أن جامعة قناة السويس متميزة منذ نشأتها تحظى بالريادة فهي الآن ضمن أقدم 7 جامعات بمصر ، لافتاً إلى أن العناصر الثلاث للجامعة من الطالب وعضو هيئة التدريس والاداري هم منفذي جميع الاحداث التي تتم داخل الجامعة .

ووجه "مندور" الشكر إلى الفريق أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على تعاونهم الدائم للجامعة.

وطالب رئيس الجامعة طلابه بالمحافظة على اسم الجامعة لأنهم ممثليها في جميع ربوع مصر ومؤسساتها وسفراءها بين الجامعات .

وتم تكريم ألامناء السابقين والحاليين ومستشاري الانشطة ، واتحاد طلاب الجامعة ، وكليات الجامعة .

تخلل الحفل تقديم عرض مسرحي حول الحياة الجامعية وأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية .

وجرى تكريم العاملين وشمل المكاتب الرئيسية ، إدارات الجامعة ، الإدارات ذات العلاقة ، المدربين والمحكمين ، العاملين برعاية الشباب ، الطلاب أبطال العالم وأفريقيا ، النشاط الاجتماعي ، الثقافي الفني ، الرياضي ، المتميزين من ذوي الهمم ومساعديهم ، والمتطوعين.