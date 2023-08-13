عمرو العبداللات في جولة فنية بـ7 ولايات أمريكية خلال سبتمبر

يستعد الفنان عمر العبداللات، لإحياء مجموعة من أكبر وأضخم الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر سبتمبر المقبل، ضمن جولة فنية جماهيرية تشمل سبعة ولايات.



تأتي الجولة الفنية السنوية للعبداللات، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في موسم الصيف، في حفلاته الجماهيرية في الأردن والوطن العربي، واطلاقه مجموعة من الأغنيات الجديدة.



وتشمل الجولة، إقامة سبعة حفلات فنية كبيرة للعبداللات، تبدأ من 8 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه، فيلتقي العبداللات أولاً، جمهور لوس انجلوس يوم الثامن من سبتمبر، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور كولارادو. وفي الخامس عشر من سبتمبر يلتقي جمهور اتلانتا، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور العاصمة واشنطن، وفي السابع عشر من ذات الشهر يلتقي جمهور أوهايو. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر يلتقي جمهور شيكاغو، وفي اليوم التالي يلتقي جمهور سان فرانسسكو.



وأعرب العبداللات في تصريحات صحفية، عن سروره بلقاء الجمهور العربي في الولايات المتحدة الأميركية، وقال: "لا أبالغ ان قلت إنني أشعر بالسعادة بلقائي السنوي مع أهلي وناسي في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الأمر يكون واضحاً في الحفلات التي أحييها، وأعتز بجمهوري في أميركا من الأشقاء العرب المتواجدين هناك".



ومن المنتظر أن تلاقي الحفلات نجاحاً كبيراً، لما يتمتع به الفنان عمر العبداللات من جماهيرية واسعة لدي الجاليات العربية المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية.