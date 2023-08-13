بطرس غالى باشا.. وعلمنة القانون

عام١٨٤٦ ولد بطرس غالي في محافظة بني سويف، ووالده غالي بك، ناظر تفتيش شقيق الخديوي إسماعيل، وهو من أهم الأقباط وأشهرهم في العمل السياسي المصري، وتولى رئاسة الوزراء المصرية.

من الإسهامات التي قام بها بطرس غالي في الحياة السياسية المصرية هي علمنة القانون، فقام بإعداد القوانين المختلطة معتمدا في ذلك على القانون الفرنسي، وفي عام ١٨٨٤ شارك في اللجنة التأسيسية برئاسة نوبار باشا وعضوية قناصل الدول في مصر لتعديل القوانين، وتقلد العديد من المناصب منها المالية، والخارجية، واحتفظ بكونه ناظرا للخارجية، بالإضافة لتوليه رئاسة وزراء مصر، وهو أول رئيس وزراء من خارج طبقة الارستقراطية التركية، وتم اغتياله عام ١٩١٠، أثناء خروجة من ديوان الخارجية على يد شاب يدعى إبراهيم الورداني.