محمود عباس يصل العلمين للمشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، غدا الإثنين.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وقال السفير دياب اللوح، إن زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس، مع شقيقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائمَين والمستمَرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويرافق عباس خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.