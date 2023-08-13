رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبى

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة المدافع إيدير ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، خلال مشاركته فى مباراته ضد أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات افتتاحية الموسم الجديد من الدورى الإسبانى لكرة القدم.

حيث أعلن ريال مدريد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن أصابة ميليتاو ، وأنه سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يذكر أن تيبو كورتوا أعلن أيضا مؤخرا عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب لفترة مماثلة.