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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين في إصابة جارهم بعاهة مستديمة بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة  بالسجن 5 سنوات ل 3 متهمين أحدثوا عاهة مستديمة لجارهم لخلافات سابقة بينهم في منطقة السلام.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أ.ع، ز. ع ، أ.ع ضربه المجني عليه  رامي محمد عمدا بأن كالوا له ضربات استقرت بالأيسر مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "عصا شوم" فأحدثوا إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعى والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة في نهاية حركتي الكب والعضد الأيسر وقدر نسبتها 35 %.
 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين المجني عليه بأن حال سيره بالطريق العام ظفروا به وكالوا له بالضربات ليده أحدثت به عاهة أدت للتدخل الجراحي  لبتر جزء من كف يده.
 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشدد 5 سنوات 3 متهمين اصابه جارهم عاهة مستديمة السلام