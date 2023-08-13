هدى هاني: سعاد نصر علمتني الصلاة وكنا نقرأ القرآن خلف الكواليس

كشفت الفنانة هدى هاني عن سر علاقتها الوطيدة بالفنانة الراحلة سعاد نصر قائلة: "لنا ذكريات معها من أيام المسرح كنا وراء الكواليس نقرأ القرآن قبل الدخول للجمهور، كانت أمي في الهمجي وأمي في مسلسل يوميات ونيس".

وأضافت هدى هاني خلال حوارها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي: "سعاد نصر كانت أم فعلا بتخاف علينا متدخلة في خصوصيتنا ومذاكرتنا ومنحتنا نصائح كثيرة محافظة عليها وعلمتني الصلاة".

واختتمت: "عندما تزوجت زارتني في البيت وكانت أكثر واحدة لها صلة بي بحكم أن عمتي الفنانة هناء الشوربجي، احنا اتهزينا بموتها ومسلسل يوميات ونيس تأثر كثيرا بموتها".



