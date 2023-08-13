ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس في المعصرة

نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع والإتجار في مخدر الاستروكس بالمعصرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما الشقة، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.