“العزاوي”: إيران ترى أن الأزمة مع أمريكا أكبر من تبادل السجناء

الأحد 13/أغسطس/2023 - 02:41 م

علق الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، على ملف تبادل السجناء بين إيران وواشنطن، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحقق نصر جديًا لفك الاشتباك في الملف الإيراني.

وأضاف العزاوي أن العقبة الأساسية في هذا الاتفاق أن إيران لازالت تعتقد أن الأزمة أكبر من مسألة تبادل للسجناء وأن هناك تخوف لصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إيران على حد سواء، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يصل ذلك إلى اصطدام وهذا ما نراه خلال التحركات في مضيق الهرموز ومناطق في سوريا ومناطق الميليشيات المسلحة الإيرانية في بعض الدول العربية.

وأوضح العزاوي أن هناك تخوف من إسرائيل ومن جيران إيران أيضا، كما أن طهران تبدي تقدما في ملفها النووي وسينتهي هذا الاتفاق بأن الجميع متخوف منه.

وواصل: "ولن نجد حلول إلى الآن لأن المشكلة ليست في إيران بل في صانع القرار أنه وطهران متلكئة في هذه الأمور بسبب العقوبات الاقتصادية لكن من الناحية السياسية فأن هذا الملف سياسي وليس تقني وأن الملف السياسي فيه مشكلة لدي صانع القرار في التعامل مع الغرب".

واختتم: "إيران اليوم تشكل خطرًا للحلفاء وتؤدي مشكلة للدول التي تبيع النفط مثل الصين بأسعار قليلة جدًا فبالتالي أن الملف النووي الايراني يحتاج إلى رؤية سياسية".